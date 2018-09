Colunas de blindados da Síria avançam em região perto da Turquia Colunas de veículos blindados da Síria fizeram uma investida em uma região perto da fronteira com a Turquia nesta quarta-feira, expandindo a ação militar para o noroeste do país para conter protestos pró-democracia e perseguir desertores do Exército, disseram ativistas locais.