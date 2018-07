Colunista Marcos Sá Corrêa recupera-se de acidente doméstico

Corrêa sofreu um acidente doméstico no dia 7 de fevereiro, ao cair de uma escada e bater com a cabeça no chão.

Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão exercida no crânio por hemorragias e um edema cerebral.

Segundo seu filho Rafael, Corrêa continua internado num hospital do Rio de Janeiro. Ele está consciente, respira e se alimenta sozinho.

A família espera que, nas próximas semanas, ele possa dar continuidade à sua recuperação em casa.

Marcos Sá Corrêa é colunista do Estado desde dezembro de 2005. Ele também mantém uma coluna semanal no jornal O Globo e colabora regularmente com a revista Piauí.

Corrêa já atuou em diversos veículos de comunicação. Foi editor das revistas semanais Veja e Época, editor-chefe do Jornal do Brasil e diretor de O Dia, ambos do Rio de Janeiro. Em 2004, lançou o site de jornalismo ambiental O Eco e já publicou 12 livros -um deles sobre o Parque Nacional de Itatiaia.

Mais informações sobre o jornalista em seu blog (www.marcossacorrea.com.br).