Com -1,5ºC, RS tem temperatura mais baixa do ano A temperatura caiu para abaixo de zero hoje no Rio Grande do Sul. Em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, os termômetros marcaram 1,5 grau negativo, no momento mais frio do ano no Estado, durante a madrugada. Conforme boletim do 8º Distrito de Meteorologia, houve geada forte em Bagé, Uruguaiana, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, na zona sul, e Bom Jesus, no nordeste, moderada em Santa Maria, no centro, e fraca em Cruz Alta, no noroeste. Em Passo Fundo, a temperatura caiu menos do que nas demais cidades, mas, mesmo assim, chegou a 4,6 graus.