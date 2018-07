Com 11,6ºC, SP tem madrugada mais fria do ano

O dia começou hoje com variação de nuvens e formação de nevoeiros. E, apesar do sol, a sensação de frio persiste no decorrer do dia. As temperaturas máximas não superam os 21ºC à tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No período da tarde, a umidade relativa do ar entra em declínio, mas não deve atingir níveis críticos. Entre a noite e a madrugada, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem, com mínimas previstas em torno dos 12ºC.

Amanhã o dia segue com sensação de frio e termômetros variando entre 12ºC e 22ºC, apenas com maior variação de nuvens. No fim de semana, o sol volta a predominar e, apesar das madrugadas frias, as temperaturas entram em elevação no decorrer do dia, com máximas que podem chegar aos 25ºC.