Com 12%, SP registra menor índice de umidade do ano A cidade de São Paulo registrou hoje, às 15 horas, 12% de umidade relativa do ar na estação automática do Mirante de Santana, na zona norte. O índice é o menor do ano, superando o recorde anterior, de 13%, registrado na quarta-feira. O recorde histórico foi registrado no dia 14 de agosto do ano passado, quando a estação marcou 10%. Hoje, pelo quinto dia consecutivo, a capital paulista entrou em estado de alerta devido ao baixo índice de umidade.