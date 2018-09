Com 128 km, SP tem recorde de lentidão pela manhã Com 128 quilômetros de congestionamento, a cidade de São Paulo registrou hoje, às 9h30, recorde de trânsito do ano no período da manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Até então, o recorde de morosidade pela manhã havia sido registrado no dia 7 deste mês: 125 quilômetros, também às 9h30.