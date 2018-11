Com 12ºC, SP registra madrugada mais fria do ano

A segunda-feira começou com céu claro e temperaturas baixas na capital paulista e na Grande São Paulo. O dia segue com céu claro e a temperatura sobe, com máxima prevista de 25ºC. A umidade do ar entra em rápido declínio e pode ficar na casa dos 30% durante à tarde, o que favorece a concentração dos poluentes.

Amanhã, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol aparece entre nuvens pela manhã. No decorrer do dia, o vento que vem do mar aumenta os índices de umidade relativa do ar e favorece a formação de nuvens. Na quarta-feira, o tempo fica nublado com possibilidade de formação de nevoeiros. O sol aparece no decorrer da manhã e a temperatura sobe. As temperaturas oscilam entre 12ºC e 26ºC. Não há previsão de chuva.