Com 143 km, SP bate recorde de lentidão pela manhã A cidade de São Paulo bateu hoje o recorde de lentidão pela manhã neste ano. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista registrava, às 8h30, 143 quilômetros de congestionamento, equivalente a 16,5% dos 868 quilômetros de vias monitoradas. O índice de engarrafamento ultrapassou o recorde anterior, do dia 3 de março, quando, às 9h30, a cidade registrou 128 quilômetros de morosidade.