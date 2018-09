Com 16% de umidade, SP entra em estado de alerta

As seguintes recomendações são feitas aos moradores durante o estado de atenção: Evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h; Evitar aglomerações em ambientes fechados; Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; Usar soro fisiológico para olhos e narinas; Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas arborizadas; Consumir bastante água.