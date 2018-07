Com 17,5%, Gol lidera ranking de vôos atrasados A empresa aérea Gol manteve hoje a liderança no índice de vôos atrasados nos principais aeroportos do País, já obtida nos últimos dias, segundo boletins da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Hoje, véspera de Natal, a Infraero registrava, até as 11 horas, atrasos em 40 vôos, representando 17,5% do total de 229 programados pela Gol. Outros 23 vôos da empresa foram cancelados. Por conta ds atrasos, a Gol já recebeu notificações do Procon de São Paulo para prestar esclarecimentos sobre problemas enfrentados por consumidores nos últimos dias, e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para que aumente as posições de check-in nos aeroportos do Galeão, no Rio, Brasília e Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a assessoria da Gol, esses índices estão dentro da normalidade e a maioria dos atrasos de hoje é reflexo do fechamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O aeroporto, de acordo com a Infraero, permaneceu fechado das 3h40 às 4h10, devido ao mau tempo. Já a empresa aérea TAM registrou 18 vôos com atrasos e nove cancelamentos de vôos, do total de 285 previstos para o período. O índice de atrasos nos principais aeroportos do País às 11 horas estava em 11,1%, ou seja, 83 vôos de um total de 750 decolagens programadas. Outros 66 vôos foram cancelados. Segundo a Anac, apesar dos atrasos observados na Gol, o índice de atrasos no Brasil para o mês de dezembro é 29% inferior ao de dezembro de 2007. O índice de cancelamentos de vôos nos primeiros quatro dias da Operação Feliz 2009 manteve-se na média do segundo semestre do ano, ficando em 2,7%, metade dos 5,6% registrados ao longo do mês de dezembro de 2007.