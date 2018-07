Com 17 casos novos, Brasil já tem 131 com gripe suína

São Paulo acumula 55 deles, seguido por Santa Catarina e Minas Gerais, com 26 e 19, respectivamente. Os demais foram registrados no Rio de Janeiro, com 15, Tocantins, 4, Distrito Federal, 3, Espírito Santo, 2, Goiás, 2, Mato Grosso, 2, Bahia, 1, Rio Grande do Norte, 1, e Rio Grande do Sul, 1. As mulheres representam a maioria dos infectados: 68. Dos 131 pacientes, 103 têm idades entre 13 e 71 anos.

Ainda não foi possível descobrir o país em que cinco pessoas contraíram o vírus. Até o momento, 48 casos foram "importados" da Argentina. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com 40. Outros 4 doentes estiveram no México; 5, no Canadá e 3, no Chile. Inglaterra, Espanha e Europa seriam as fontes de três casos. O Ministério da Saúde ainda aguarda os resultados dos exames de 166 pessoas cujo estado é considerado suspeito.