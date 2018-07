Com 170 casos de dengue, Sorocaba decreta emergência Com 170 casos confirmados este ano e duas mortes em decorrência da doença - uma delas ainda dependendo de confirmação pelo Ministério da Saúde -, Sorocaba prepara-se para enfrentar uma epidemia de dengue. A prefeitura decretou situação de emergência e ampliou o horário de funcionamento de quatro unidades de saúde situadas em bairros estratégicos. Das 19 às 22 horas, o atendimento será exclusivo para pacientes com sintomas da doença. Em boletim divulgado nesta segunda-feira, a Secretaria da Saúde reconhece que a cidade vive um grave surto da doença. Do total de casos, 139 são autóctones, ou seja, as pessoas adquiriram a doença na cidade.