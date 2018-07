Com 2ª cota, Cantareira volta a cair e registra 13%

Antes de a segunda cota do volume morto entrar no cálculo da Sabesp, o nível do Cantareira estava em apenas 3%, o mais baixo já registrado. Após a adição de 105 hm³ da reserva técnica, o volume útil de água subiu para 13,6%. Três dias depois, no entanto, o sistema já caiu 0,6 pontos porcentuais.

O site de monitoramento da Sabesp indica uma pluviometria de 11,9 milímetros sobre a região do sistema nesta segunda. No mês de outubro, contudo, o volume acumulado de chuvas soma 42,5 milímetros - que representa apenas 32,5% da média histórica do mês, de 130,8 milímetros.