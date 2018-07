Com 2ª cota do volume morto, Cantareira cai para 13,4% São Paulo, 25 - O volume de água armazenado no sistema Cantareira apresentou nova queda neste sábado (25), de 13,6% para 13,4% da capacidade total dos reservatórios, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice já inclui a segunda reserva técnica, o chamado "volume morto", que começou a ser contabilizado pela Sabesp nesta sexta-feira (24). Antes da adição da reserva, o nível do sistema estava em apenas 3%, o mais baixo da história.