Com 20 novos casos, Brasil tem 905 com gripe suína O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados 20 novos casos de gripe suína no Brasil, elevando para 905 o total de infectados desde que a doença apareceu no País, em maio. Os novos pacientes foram registrados nos Estados de Rio Grande do Sul (7), Paraná (6), Goiás (3), São Paulo (3) e Rio Grande do Norte (1). A quase totalidade dos pacientes registrados desde maio já recebeu alta ou está em processo de recuperação. O Estado como maior número de registros da doença ainda é São Paulo, com 402 pacientes, seguido do Rio Grande do Sul, com 111; Rio de Janeiro, com 91; e Minas Gerais, com 90.