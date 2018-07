Com 200ª loja, TAM Viagens conclui 1ª fase de expansão

A operadora de turismo da TAM Linhas Aéreas está presente em todos os Estados brasileiros. A expansão se apoiou em diretrizes padronizadas da marca, de administração e de suporte ao franqueado para atrair novos investidores. "Quando escolhemos o modelo de franquias, nosso objetivo era obter uma maior capilaridade da rede", afirmou, em nota, o diretor comercial da TAM Viagens, Sylvio Ferraz.

De acordo com Ferraz, com a conclusão da primeira etapa, a TAM Viagens pretende crescer "com mais equilíbrio". "Temos uma rede mais sólida neste momento e o mercado de turismo no Brasil deve crescer de forma racional", disse.

A 200ª unidade funcionará em um dos Estados que apresentou maior crescimento em número de lojas - de 6 em 2010 para 17 lojas. Além da capital do Estado, a TAM Viagens tem lojas em Angra dos Reis, Macaé, Niterói e Petrópolis. A franquia oferece atendimento personalizado para a escolha de pacotes turísticos e serviços de reserva, emissão e remarcação de passagens da TAM e da LAN para voos domésticos e internacionais.

Investimento

Segundo a TAM Viagens, a abertura de uma franquia requer, em média, R$ 270 mil para instalação, além do ponto comercial. A taxa de franquia é R$ 30 mil mais uma cobrança relativa à divulgação comercial da marca, de 0,5% do faturamento. Conforme a TAM Viagens, o retorno do investimento está estimado em até 24 meses.