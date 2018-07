Com 22 réus no caso Cutrale, MST prepara defesa

A 1ª Vara Criminal de Lençóis Paulista, no oeste do Estado, deve notificar nos próximos dias os 22 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) que serão processados sob a acusação de invadir e depredar uma fazenda de laranjas da empresa Cutrale, em outubro.

A notificação foi determinada pela juíza de primeira instância Ana Lúcia Graça Lima Aiello. Em despacho assinado no dia 11, ela aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra os militantes. Acusados também de terem furtado equipamentos da fazenda, eles passaram a ser considerados réus.

Os advogados que atuam a favor do MST já se preparam para definir a linha de defesa. Durante a fase de inquérito policial, sete dos acusados foram presos pela Polícia Civil e libertados dias depois, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou as prisões irregulares.

Os réus foram denunciados por crimes de danos, furto e formação de quadrilha. A juíza determinou a intimação dos acusados para responderem às acusações por escrito.

A denúncia atinge Miguel da Luz Serpa, coordenador estadual do MST; Edilson Granjeiro Xavier, ex-prefeito de Iaras, filiado ao PT; Rosimeire D"Arco de Almeida Serpa, vereadora do PT na mesma cidade; Willian Miranda Cabeçoni, mais conhecido como Japonês; Romildo Pereira, o Lega; Roberto Alves Villas Boas, o Bin Laden; Rivadávia José de Almeida, o Xampu; Paulo Costa Albuquerque, da coordenação estadual; Máximo Alvino de Oliveira; Laudemir Tani; Jessissai Marques das Neves; Jefferson Diego Gonçalves, o Doido; Ivaldo Oliveira Cintra, o Cabeça Branca; Fernando Aparecido dos Santos, o Rundap; Elisete Souza da Silva, a Dinha; Cristiano Guedes Pereira, o Biguá; Claudete Pereira de Souza; Carlos Alberto da Luz Serpa; Avelino Rodrigues de Oliveira; Anselmo Villas Boas, o Gaúcho; e Andréia do Carmo Pio.

Aparece também na lista Paulo Rogério Beraldo, coordenador do MST na região, que dirigiu o trator usado para derrubar os pés de laranja da Cutrale, líder mundial no setor de exportação de suco.

O advogado Aton Fon Filho, da Rede de Justiça e Direitos Humanos, estranhou a forma "acelerada" com que a denúncia foi apresentada. "Depois das prisões ilegais, que, segundo o TJ, não poderiam ter sido feitas, uma vez que sequer existia denúncia, precisamos ficar atentos", disse ele. Na opinião de Roberto Rainha, que também defende os sem-terra, eles deverão negar os crimes.