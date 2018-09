Com 221 km, trânsito bate recorde do ano em SP Com 221 quilômetros, o congestionamento bateu o recorde do ano em São Paulo, às 19 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de Nossa senhora Aparecida. O índice representa 25,5% dos 868 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).