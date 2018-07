Com 2o turno definido, DEM e PT vão se enfrentar em Salvador

Com 96,32 por cento das seções apuradas na capital da Bahia, ACM Neto acumula 45,45 por cento dos votos válidos, enquanto o candidato petista recebeu 39,46 dos votos.

O resultado contraria, em parte, pesquisa boca de urna do Ibope divulgada neste domingo. O levantamento apontava um segundo turno entre os dois candidatos, mas trazia Pelegrino na liderança com 43 por cento dos votos válidos. ACM teria 36 por cento. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Para a campanha de ACM, a disputa será mais apertada, uma vez que os candidatos terão o mesmo tempo de TV.

ACM Neto liderava a disputa por Salvador até meados de setembro, mas pesquisa feita no fim do mês mostrou uma queda na preferência do eleitorado e uma virada numérica de Pelegrino, que detinha mais tempo de TV.

"Meu candidato está na frente, embora o candidato do PT tivesse três vezes mais tempo de TV do que a gente", disse à Reuters o coordenador da campanha de ACM Neto, o ex-deputado José Carlos Aleluia.

"No segundo turno nós teremos o mesmo tempo de TV. A nossa proposta é melhor", afirmou Aleluia, referindo-se

A senadora Lídice da Mata (PSB), uma das coordenadoras da campanhas de Pelegrino, ressaltou que o petista tem mostrado uma trajetória de crescimento desde o início da campanha.

"Não existe campanha tranquila. A campanha já foi muito disputada, mas nós conseguimos esclarecer para a opinião pública a qualidade do nosso candidato", afirmou a senadora, quando a apuração já indicava liderança do candidato do DEM.

"Nós temos confiança que vamos ganhar no segundo turno."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)