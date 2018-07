Com 30% de umidade, SP entra em estado de atenção Devido ao baixo índice de umidade relativa do ar, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por volta das 10 horas desta manhã, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). O índice de umidade relativa do ar registrado às 10h15 no Mirante de Santana, na zona norte, era de 30%.