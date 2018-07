Com 31,7ºC, SP tem temperatura mais alta desde março A cidade de São Paulo registrou na manhã de hoje a temperatura mais elevada desde março. A máxima registrada na estação oficial do Mirante de Santana, na zona norte, foi de 31,7ºC, segundo informações do Climatempo. Às 10 horas, alguns bairros da capital paulista já registravam 28ºC. Com o calor intenso e o ar parado, a umidade do ar fica baixa: os níveis voltaram a registrar valores críticos.