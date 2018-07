Com 40% de rodoviários parados, greve continua em BH

Segundo o coordenador político do sindicato, Denílson Dorneles, a expectativa dos rodoviários é que seja antecipada para amanhã a audiência de conciliação com as empresas que estava prevista para sexta-feira. A categoria rejeita a proposta de reajuste salarial de 4,35% e insiste na reivindicação de 37%. As empresas protocolaram ontem no Tribunal Regional do Trabalho pedido de autorização para demitir os grevistas e contratar novos motoristas e cobradores.

Com o transporte coletivo operando de forma irregular, o trânsito na região metropolitana continuou mais complicado do que o de costume. Novas ocorrências de depredação de ônibus foram registradas. Muitos trabalhadores que costumam usar os ônibus tiraram os carros da garagem. Com isso, o trânsito na região metropolitana está ainda mais complicado que de costume.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o prejuízo acumulado para os comerciantes da capital já passou dos R$ 30 milhões. Com a dificuldade para utilizar o transporte público, o fluxo de pessoas no centro da cidade caiu bastante.