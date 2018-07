Com 44 novos casos, País tem 737 com gripe suína O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados 44 novos casos de gripe suína no Brasil, elevando para 737 o total de infectados. Entre os novos registros, o maior número de pacientes é do Rio de Janeiro (14), seguido por Rio Grande do Sul (9), Minas Gerais (8), São Paulo (6), Distrito Federal (3), Paraná (2) e Santa Catarina (2).