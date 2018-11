Com 5,2ºC, Curitiba tem temperatura mais baixa do ano A cidade de Curitiba (PR) registrou hoje a temperatura mais baixa do ano, 5,2ºC, de acordo com o Instituto Tecnológico Simepar. O recorde anterior havia sido aferido ontem: 5,3ºC. Na cidade de São Mateus do Sul, os termômetros marcaram zero grau. Segundo o Simepar, o recorde de frio no ano no Estado foi registrado ontem em Guarapuava: -0,5ºC.