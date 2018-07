Com 65 novos casos, Brasil tem 399 com gripe suína O Ministério da Saúde confirmou hoje mais 65 casos de gripe suína no Brasil. Com isso, o total de pacientes com o diagnóstico no País chega a 399. A maioria dos novos casos foi confirmada no Estado de São Paulo: 26. Os demais são de Minas Gerais (10), Rio Grande do Sul (9), Paraná (4), Santa Catarina (4), Rio de Janeiro (3), Sergipe (3), Alagoas (2), Paraíba (2), Bahia (1) e Pernambuco (1).