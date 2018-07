Com 72 novos casos, Brasil tem 977 com gripe suína O Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados 72 novos casos de gripe suína no Brasil, elevando para 977 o saldo de infectados. Os novos pacientes foram registrados nos Estados de São Paulo (42), Rio de Janeiro (11), Rio Grande do Sul (7), Bahia (3), Maranhão (2), Pernambuco (2), Acre (1), Ceará (1), Paraná (1), Paraíba (1) e Rio Grande do Norte (1).