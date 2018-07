Com 8,9ºC, São Paulo tem menor temperatura do ano

De acordo com o Inmet, o frio deve continuar ao longo do final de semana e o recorde anual pode ser quebrado novamente neste domingo, com mínima prevista de 7ºC. A máxima não deve passar dos 20ªC.

Por volta do meio dia deste sábado os termômetros marcavam 19ªC e o índice de umidade oscilava entre 40% e 50%, de acordo com o último relatório da Defesa Civil. A previsão é que as temperaturas subam um pouco mais e atinjam os 22ºC nas próximas horas. O tempo deve continuar firme durante todo o dia, com poucas nuvens no céu e sem condição para chuva.

Campos do Jordão

A cidade, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, registrou 2ºC negativos na madrugada deste sábado e teve sua primeira geada neste ano, de grau moderado.