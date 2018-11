Com 99 mortos, Niterói declara calamidade pública

As chances de encontrar sobreviventes no Morro do Bumba, no bairro Viçoso Jardim, são remotas. Até o final desta tarde, 12 corpos já tinham sido retirados. Mas a operação de resgate é dificultada pelas próprias características do lugar. A terra desceu por cerca de 600 metros. A expectativa é que o resgate dos corpos demore no mínimo duas semanas.

A Defesa Civil de Niterói interditou 60 casas na tarde desta quinta-feira, no Morro do Bumba. A decisão foi tomada após técnicos do órgão vistoriarem a região.