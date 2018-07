Com acidente, congestionamento em SP bate recorde O índice de congestionamento em São Paulo bateu mais um recorde do ano, após a implantação do rodízio para caminhões, em 30 de junho. Foram computados, por volta das 9h30 de hoje, 178 quilômetros de lentidão, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um acidente com uma carreta na madruga de hoje na zona sul da capital complicou ainda mais o trânsito na manhã desta sexta-feira. A carreta, que transportava um cilindro de gás vazio, atravessou a Avenida das Magnólias e parou em cima do Túnel Sebastião Camargo, na pista local sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, que foi totalmente bloqueada para a retirada do veículo. Segundo a CET, por volta das 9h30 a carreta permanecia atravessada na pista. Além da Marginal, a Avenida das Magnólias, o acesso da Marginal Pinheiros para a Avenida das Magnólias e as Ruas Alcebíades Delamare e Taques Alvim continuavam bloqueadas totalmente. O recorde anterior era de 156 quilômetros, atingidos às 10 horas do dia 26 de setembro. No mesmo mês, a cidade já havia registrado 145 km de morosidade, no dia 15. A marca de 178 quilômetros de lentidão de hoje não está muito distante do recorde de 2008, que chegou a 186 quilômetros no dia 11 de março, por conta das chuvas e acidentes ocorridos pro volta das 9 horas.