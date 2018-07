Com aperto no crédito, setor de adubos reduz previsão de vendas As chuvas para o plantio da safra de verão 2008/09 chegaram na época esperada, mas o crédito no Brasil não apareceu na mesma medida, levando empresas de fertilizantes do país a reduzirem suas previsões de vendas neste ano, avaliou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). "Sabemos que na época das chuvas (setembro/outubro, quando se inicia o plantio) é necessário crédito rural independentemente da chuva. Choveu, e não choveu crédito", disse à Reuters o diretor-executivo da Anda, Eduardo Daher. Embora o Banco do Brasil, maior financiador da agricultura, esteja elevando o volume de recursos a juros controlados em cerca de 30 por cento nesta safra, para aproximadamente 30 bilhões de reais, muitos empréstimos ficam inviabilizados porque o produtor só consegue o dinheiro se pagar débitos anteriores. Num momento de escassez de crédito junto a tradings, tradicionais financiadoras da agricultura de larga escala, em meio à crise internacional e à redução dos preços de commodities, a situação no início da safra fica mais grave. "Efetivamente começa a se fazer sentir um problema de crédito ao tempo e na quantidade suficiente para tocar a safra. Essa queixa não é da indústria de insumos, mas é sobretudo da agricultura brasileira...", acrescentou Daher. Assim, disse ele, as entregas de fertilizantes ficariam 1 milhão de toneladas abaixo das 26 milhões previstas para 2008 em meados de julho, quando os preços das commodities estavam próximos de suas máximas nos futuros internacionais. "Os dados anteriores, até antes da crise de crédito, indicavam 26 milhões de toneladas. Agora esse número está mais pendendo para 25 (milhões de toneladas)", afirmou. Se isso se confirmar, ainda assim as vendas em 2008 seriam recordes, mas apenas um pouco acima da melhor marca histórica registrada em 2007 (24,6 milhões de toneladas), quando o setor movimentou no país 9 bilhões de dólares. Os negócios só não são mais afetados porque os agricultores neste ano anteciparam o quanto puderam as compras de fertilizantes, tentando se proteger dos custos mais altos. De janeiro a agosto, as entregas somaram 16 milhões de toneladas, 10 por cento acima do mesmo período do ano passado. "O ano de 2008 já estava encaminhado, foi encaminhado com muita antecipação. Então não há uma mudança significativa no ano de 2008, mas há uma antevisão preocupante de 2009, se não aparecer crédito novo", declarou Daher. Ele destacou que os recursos no Banco do Brasil, que responde por mais de 50 por cento do crédito agrícola oficial, só são liberados na chamada operação "mata-mata", que prevê a liberação se a dívida anterior for paga. O governo brasileiro anunciou no primeiro semestre a renegociação de dívidas antigas num montante de 75 bilhões de reais, e parte desses débitos precisa ser pago para o produtor ter acesso a crédito novo. PROBLEMA AFETA SOJA Embora os fundamentos para a agricultura permaneçam bons --Daher e analistas lembram que alimento é a última coisa a deixar de ser consumida em ambiente de crise-- e a alta do dólar esteja compensando parte das perdas nas cotações internacionais, há consultorias revisando suas previsões de plantio no Brasil. Nesta semana, a Céleres informou que a área de soja em 2008/09 crescerá apenas 2,1 por cento ante 07/08, para 21,9 milhões de hectares, contra 22,4 milhões previstos em 1o de setembro. A produção, em condições normais de clima ainda seria recorde, atingindo 61,7 milhões de toneladas, contra 63,8 milhões estimadas no mês passado. Em 07/08, o Brasil colheu, segundo a consultoria, 59,69 milhões de toneladas. A Céleres, "principalmente por conta do atual contexto de escassez de crédito e incerteza quanto ao preço de venda ao final dessa nova safra", também reduziu a produtividade esperada por hectare, considerando que alguns "produtores optarão pela estratégia de redução de tecnologia".