Com área maior, Safras aumenta estimativa de colheita de soja

A Safras projetou em julho um volume de 82,3 milhões de toneladas de soja, quando afirmou que a área brasileira plantada com soja iria aumentar em 8,4 por cento ante o ano passado. No relatório de outubro, a consultoria afirmou que a área plantada irá aumentar em 9 por cento.

"O foco desta previsão está na área plantada ... Está muito cedo para especularmos sobre a produtividade", disse Flávio França Jr., analista-chefe para soja na Safras, por telefone.

Atraídos pelos preços altos, após a seca norte-americana aumentar temores sobre uma escassez global da oleaginosa, os produtores brasileiros estão aumentando a área plantada para sua maior extensão em uma década, favorecendo a soja ante o milho e o algodão, e invadindo pastagens de gado.

No entanto, recentemente, chuvas abaixo do esperado elevaram temores de que os solos não sejam tão produtivos quanto o esperado anteriormente. O principal cinturão de soja no Centro-Oeste deve receber menos chuvas que a média normal para outubro, disseram meteorologistas da Somar.

França Júnior rebateu essas preocupações dizendo que é muito cedo para cortar as previsões de produção, uma vez que chuvas abundantes poderiam cair em novembro e que ainda há bastante tempo para o plantio.

"O mercado está bastante tenso, as pessoas estão nervosas, especulando sobre o clima", ele disse. "É normal para o mercado especular, mas não há nada de concreto para nós trabalharmos".

O Brasil já plantou 19 por cento da esperada safra 2012/13, segundo relatório da Safras, abaixo dos 21 por cento no mesmo período do ano passado, mas acima da média de 12 por cento dos últimos 5 anos.

