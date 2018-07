Com boa recuperação, Alencar deve deixar UTI na 2a-feira O vice-presidente da República, José Alencar, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na segunda-feira, segundo boletim médico deste domingo. O vice-presidente, que há uma semana passou por uma cirurgia considerada de alta complexidade para a retirada de tumores na região o abdome, já "alimenta-se por via oral, se senta e conversa normalmente", de acordo com os médicos. Mineiro de Itamuri, município de Muriaé, Alencar, 77, é industrial do setor têxtil e fundador da Coteminas. Ele luta contra o câncer desde 1997 e já passou por muitas cirurgias -- a anterior foi realizada em setembro do ano passado, quando retirou três tumores. (Reportagem de Filipe Pacheco)