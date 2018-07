Com Bolt, Jamaica bate novo recorde; Brasil é 4º

Com o campeão e recordista mundial dos 100m e 200m rasos Usain Bolt na equipe, a Jamaica bateu nesta sexta-feira o recorde mundial no revezamento 4x100m masculino e faturou a medalha de ouro em Pequim. A equipe brasileira chegou na quarta posição. Vicente Lima, Sandro Viana, Bruno de Barros e José Carlos Moreira correram a prova em 38s24. Trinidad e Tobago ficou com prata (38s06) e o Japão foi bronze (38s15). A equipe jamaicana completou a prova muito à frente de todos os concorrentes e foi a única a marcar tempo inferior a 38s - 37s10. O recorde mundial anterior era de 37s40, estabelecido pelos Estados Unidos em 1993. Usain Bolt foi o terceiro corredor da Jamaica a carregar o bastão no revezamento. A prova começou com Nesta Carter e Michael Frater e terminou com Asafa Powell, cujo recorde nos 100m rasos foi batido na Olimpíada por Bolt. A classificatória do revezamento 4x100m, na quinta-feira, foi marcada por erros dos atletas. Quatro equipes - entre elas o forte time americano - deixaram o bastão cair e perderam a classificação. Poucos minutos depois, as atletas americanas repetiram o erro no revezamento feminino. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.