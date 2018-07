Com carro dos pais, adolescente mata criança na BA

A adolescente foi levada para a 26.ª Delegacia. Até o início da noite, os pais dela não haviam chegado ao local para que ela pudesse prestar depoimento, mas em conversa informal com os agentes, a jovem disse ter pegado o carro escondida dos pais para passear com um amigo dentro do condomínio. Ela afirmou não ter notado a presença da criança na rua.

Ainda segundo os policiais, caso a primeira versão da jovem seja confirmada, os pais dela podem responder por negligência, por deixar a chave do carro em local de fácil acesso. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo familiares, os pais de Raimundo alugaram uma casa no condomínio para aproveitar as festas juninas e o feriado da Independência da Bahia, que será comemorada na quinta-feira.