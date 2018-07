Com cheia do Madeira, Acre recebe 450 t de gás por balsa

A expectativa do Governo é que a distribuição no Estado do Acre seja normalizada pelos próximos dez dias. De acordo com o diretor-presidente da Fogás, Jaime Benchimol, além da balsa que chegou hoje no Acre, outra com mais 450 toneladas do gás se dirige para Rio Branco nos próximos dias.

"Estamos com o apoio total do governo do Acre para a operação. Essa balsa (de hoje) traz aproximadamente um terço do consumo mensal do Estado. Temos segurança para 10 dias e temos uma segunda balsa a caminho com a mesma capacidade, sem interferência no preço final", disse Jaime.

Ele afirmou ainda que a situação dos rios amazônicos criou uma "crise" nas rotas de abastecimento do Acre, Rondônia e agora Roraima. Para o abastecimento no Acre. Caso a situação do Rio Madeira se agrave e comprometa a estrada, a Fogás considera, segundo Benchimol, trazer gás para Rio Branco após esses 20 dias de abastecimento ou botijões já prontos para Cruzeiro do Sul.

O governador Tião Viana, que acompanhou a chegada da balsa no Porto do bairro Cadeia Velha, garantiu que há um pacto para não aumentar o preço para o consumidor e atender a população local. "É um esforço grande do governo e empresários para criar rotas fluviais nesse momento. Estamos garantindo que não vai faltar gás de cozinha para o Acre", ressaltou o governador.