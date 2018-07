Com chuva, lentidão fica acima da média em São Paulo O trânsito já estava complicado por volta das 7h30 de hoje na capital paulista, por conta da formação de cinco pontos de alagamentos e do excesso de veículos. Segundo mediação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de lentidão era de 108 quilômetros, bem acima da média para o período, representando 12,6% do total de 835 quilômetros monitorados pela empresa na cidade. A Marginal do Tietê era a via com mais engarrafamentos. As duas pistas sentido Castelo Branco apresentavam pontos de trânsito carregado. O pior deles estava concentrado na pista expressa entre as pontes dos Bandeirantes e Casa Verde, com quase sete quilômetros. A pista local apresentava a mesma situação, também com quase sete quilômetros de morosidade entre as pontes Atílio Fontana e a ponte do Limão. Além do excesso de veículos, pontos de alagamentos formados pela chuva que caiu sobre a cidade durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje atrapalhavam o fluxo em algumas das principais vias públicas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), dos seis pontos de alagamentos formados, apenas um já estava extinto às 7h30. Os demais continuam, mas eram transitáveis. Os pontos de alagamento estavam nas avenidas João Dias, Nossa Senhora do Sabará, Airton Petrini, Vereador José Diniz e na Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Tatuapé. Apenas um acidente, segundo a CET, deixava o trânsito lento próximo à Avenida Inajar de Souza. Um caminhão vazio tombou por volta das 5h30 de hoje, interditando totalmente a via. Ninguém ficou ferido.