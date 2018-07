Com chuva, manifestação da USP pode ser adiada Por conta da chuva que cai na capital, a passeata programada para esta tarde por funcionários, professores e estudantes da Universidade de São Paulo (USP) em protesto à permanência de policiais militares no campus da universidade, pode ficar para segunda-feira. A decisão vai ser tomada em assembleia que acontece no prédio da Faculdade de História, segundo informa Magno de Carvalho, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp).