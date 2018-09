Com chuva, São Paulo tem 24 km de congestionamento Os motoristas que trafegavam pelas principais vias da capital paulista por volta das 9h30 desta sexta-feira, segundo dia do feriado prolongado do Dia do Trabalho, enfrentavam 24 quilômetros de lentidão, por conta do excesso de veículos e da chuva que atinge a cidade desde a madrugada. O índice corresponde a 2,8% dos 835 quilômetros monitorados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava na Radial Leste, sentido centro, entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra. Na pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, havia retenções em 2,8 quilômetros, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros. Ainda neste sentido, mas pela via expressa da Marginal do Tietê, a morosidade era de 2,3 quilômetros, também entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.