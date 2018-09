Com chuva, vazão das Cataratas do Iguaçu sobe 4 vezes As chuvas na bacia do Rio Iguaçu fizeram com que a vazão das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, atingisse hoje uma média de 6 mil metros cúbicos por segundo, um volume mais de quatro vezes superior à vazão normal, de 1.400 metros cúbicos por segundo. Em toda a extensão do rio, que nasce na região metropolitana de Curitiba, as usinas hidrelétricas permaneceram com os vertedouros abertos para escoamento da água.