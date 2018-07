Com crise, 300 mil russos perdem emprego em janeiro Cerca de 300.000 russos perderam emprego em janeiro, levando a taxa de desemprego para perto de um patamar não visto desde os instáveis anos de 1990. O país, que assim como o Brasil faz parte do chamado Bric, tem sido afetado pela queda nos preços do petróleo e pela crise financeira global. O número de desempregados saltou para 6,1 milhões de pessoas, ou 8,1 por cento da força de trabalho ante 7,7 por cento em dezembro. O declínio das cotações do petróleo e o aumento dos gastos sociais devem elevar o déficit fiscal para 8 por cento este ano e notícias nesta quinta-feira dão conta que os esforços do governo para animar a economia --e conter o potencial de instabilidade política-- podem chegar a 1,9 trilhão de rublos (53,33 bilhões de dólares).