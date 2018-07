Com dois expulsos, Inter arranca empate A Internazionale, que atuou com 9 jogadores desde o 30.º minuto (Samuel e Córdoba foram expulsos), sustentou um empate por 0 a 0 com a Sampdoria, ontem, em Milão. A Inter lidera com 55 pontos e fica torcendo hoje contra a Roma, que recebe o Catania, e o Milan, que aposta no bom momento de Ronaldinho Gaúcho para superar o Bari. A Roma tem 47 pontos e o Milan, 45. Também ontem: Genoa 3 x 0 Udinese.