Com dois expulsos, Olympique de Marselha mantém má fase com empate contra o Evian

O resultado deste domingo deu sequência à campanha ruim da equipe no campeonato francês. O atacante André-Pierre Gignac colocou os visitantes em vantagem com um voleio aos 5 minutos do segundo tempo, mas Yannick Sagbo empatou para os anfitriões da marca do pênalti após o lateral direito Kassim Abdallah ter sido expulso por falta em Saber Khlifa.

O Marselha, que teve Joey Barton expulso na derrota para o Nancy no último final de semana, ficou com nove homens em campo porque Jordan Ayew recebeu dois cartões amarelos em dois minutos, segundos depois de substituir Mathieu Valbuena.

O Marselha, que estava empatado em pontos com o líder Paris St Germain após 19 partidas, aparece na terceira colocação do francês com 43 pontos em 24 jogos, oito atrás do clube da capital, que venceu o Bastia por 3 x 1, na última sexta-feira.

O Olympique de Lyon pode diminuir a diferença para o PSG para três pontos se vencer o Lille, campeão de 2011, ainda neste domingo, às 18 horas (Brasília).

O Marselha ocupa a terceira vaga classificatória para a próxima Liga dos Campeões da Europa com três pontos de vantagem para o quarto colocado St Etienne. O Stade Rennes também pode chegar aos 40 pontos se ganhar do Tolouse.

O Evian subiu à 17ª posição com 23 pontos, mesmo número do 18º colocado Sochoux, em uma tabela de classificação com vinte times.

