Com dois ganhadores, Dupla Sena paga R$ 2,3 milhões Dois apostadores acertaram os números da faixa principal do concurso 1.120 da Dupla Sena. Cada um deles receberá o prêmio de R$ 2.312.441,92. O sorteio foi realizado na noite de hoje (30/10) na cidade de Morungaba (SP). As dezenas sorteadas foram: 14 - 16 - 28 - 31 - 39 - 47 (primeiro sorteio) e 12 - 16 - 26 - 28 - 34 - 43 (segundo sorteio). A expectativa de premiação para o próximo sorteio, que ocorre na quinta-feira (01/11), é de R$ 400 mil. (AE)