Com dois ganhadores, Mega-Sena paga R$ 7,8 milhões

SÃO PAULO - Dois apostadores, um de São Paulo e outro do Paraná, acertaram as seis dezenas do concurso 1.375 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira, 28. Com isso, cada um levará R$ 7,8 milhões.

Segundo a Caixa, outros 121 bilhetes levaram a quina e cada um receberá mais de R$ 16 mil. Outros 7.136 apostadores acertaram a quadra e poderão retirar R$ 389,19 cada um. Os números sorteados em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, foram: 14 - 25 - 28 - 45 - 53 - 58.

Para o próximo sorteio, a ser realizado no sábado, 31, a Caixa estima pagar R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do Brasil até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O valor mínimo de aposta - de seis números - é de R$ 2.