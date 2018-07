Com dois vencedores, Mega Sena paga R$ 19,2 milhões Dois apostadores da cidade de São Paulo acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 1.438 da Mega Sena realizado na noite de hoje (31/10) em Morungaba (SP). Cada um levará o prêmio de R$ 19.240.377,33. A quina saiu para 712 apostadores (prêmio de R$ 5.654,86) e a quadra, para 19.524 apostadores (prêmio de R$ 294,60). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que ocorre no sábado (03/11), é de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram: 07 - 14 - 31 - 33 - 36 - 49. (AE)