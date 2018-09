Com economia aquecida, BC sobe juro a 10,25% como esperado

A decisão, unânime, aumentou a Selic em 0,75 ponto percentual, para 10,25 por cento ao ano, e ficou em linha com o esperado pela maioria dos analistas de mercado. Com isso, a taxa voltou ao nível definido em abril do ano passado.

Em breve comunicado, o Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu as palavras da reunião anterior de que dá "seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias ao cenário prospectivo da economia, para assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas".

O anúncio foi feito um dia após dados mostrarem que a economia brasileira cresceu a uma taxa robusta no primeiro trimestre, enquanto a maior parte dos países ainda patina para combater os efeitos da crise global.

Também se deu depois da divulgação de indicadores domésticos de inflação de maio apontando que ainda há pressões de preços. O IGP-DI do mês passado foi o maior em quase dois anos e o IPCA, embora tenha desacelerado, registrou aumento dos núcleos .

Entre o anúncio dos indicadores e a decisão do Copom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em discurso que fará "qualquer coisa" para não deixar a inflação voltar. "Da minha parte, eu vou controlar a inflação", completou o presidente.

De um total de 21 instituições financeiras consultadas pela Reuters, 19 esperavam aumento de 0,75 ponto da Selic, enquanto duas apostavam em alta de 0,50 ponto.

O Copom voltará a se reunir nos dias 20 e 21 de julho.

