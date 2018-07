Com falhas, empresa é advertida sobre inspeção veicular em SP

A dificuldade enfrentada pelos paulistanos para agendar a Inspeção Veicular Ambiental fez com que a Prefeitura fizesse uma advertência formal à Controlar, concessionária responsável pelo programa. O agendamento começou na segunda-feira, 5, e são obrigados a fazer a inspeção as motos e carros movidos a gasolina, álcool e gás fabricados depois de 2002. Falhas operacionais impediram o agendamento. A Controlar afirma que a capacidade de acessos da página da internet será ampliada para 3.000 acessos por minuto e garante que a situação deve estar normalizada nesta terça-feira, 6. Veja também: Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular obrigatória Tabela para cálculo do IPVA de 2009 é divulgada em SP Site para agendar a inspeção Mais informações sobre o programa no site da Prefeitura Na segunda, início do agendamento para veículos com final de placa 1, a página da empresa na internet ficou indisponível durante a maior parte do dia. No meio da tarde, por telefone, um funcionário do call center da concessionária explicava que "o sistema estava inoperante". Segundo a Controlar, os problemas surgiram porque houve muita procura no primeiro dia de agendamento. Em 2009, a inspeção ambiental é obrigatória a 2,6 milhões de veículos, incluindo toda a frota movida a diesel, as 770 mil motos registradas na capital e 1,5 milhão de carros fabricados a partir de 2003. Obrigatório, o agendamento prévio para a inspeção passa necessariamente pela internet. O proprietário do veículo tem de ir à página da Controlar para imprimir uma guia para pagamento da taxa de inspeção (R$ 52,73). Após 72 horas do pagamento, é possível agendar o teste, tanto pela internet como pelo telefone. A empresa diz que a página da internet estava preparada para 200 acessos por minuto, mas houve picos de 700 acessos por minuto no dia. O período mais problemático foi das 10 às 14 horas. Advertência Em respostas às questões enviadas pelo Jornal da Tarde, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, responsável pela fiscalização do programa afirmou que "encaminhou advertência à empresa hoje (segunda) e está investigando o ocorrido. (...) O sistema de agendamento da inspeção _via call center e site_ é suficiente para atender à demanda. Basta que funcione", informou a secretaria. Diretor-executivo da Controlar, Eduardo Rosin reconheceu que a empresa "subdimensionou" a busca por agendamentos e informações, mas afirmou que os cálculos foram feitos com uma margem de segurança baseada nos acessos de 2008."Tanto o site quanto o atendimento telefônico usam a mesma ferramenta. O grande problema ocorreu no site", afirmou o diretor da concessionária. "Tínhamos, até dezembro, uma média de 75 acessos por hora. Nós nos preparamos para um total de 200 acessos por minuto. Para a nossa surpresa, houve picos de 700 acessos por minuto. Nós admitimos que subdimensionamos esse número", diz Rosin. "Não tenho o número fechado (de agendamentos) do primeiro dia porque o sistema é 24 horas e o balanço só fecha à meia-noite. Sabemos que um grande número, provavelmente, teve muita dificuldade com o acesso ao site, mas a situação já foi melhorando no final da tarde", afirma o diretor. Segundo Eduardo Rosin, o atendimento por telefone é realizado por 27 pessoas de uma empresa terceirizada. Elas atuam para esclarecer dúvidas, orientar os proprietários de veículos e registrar críticas e reclamações por meio do telefone 3545-6868. O cronograma da inspeção veicular ambiental está atrelado ao de licenciamento dos veículos. No caso das motos e dos carros fabricados a partir de 2003, a inspeção começa 90 dias antes da data-limite do licenciamento. O processo para os proprietários dos veículos com final de placa 1, por exemplo, começa em 3 de fevereiro e vai até o fim de abril. Quem não realizar a inspeção ambiental terá o licenciamento bloqueado e ficará sujeito a uma multa de R$ 550 se flagrado na fiscalização de trânsito. Como agendar ou reclamar Agendamento prévio - É feito pela página da Controlar na internet ou pelo telefone 3545-6868 Pagamento da taxa - Para agendar a inspeção, é necessário imprimir no site da empresa a guia da taxa de R$ 52,73, reembolsada pela Prefeitura. Após 72 horas do pagamento, o agendamento é liberado Início da inspeção - Para motos e carros fabricados a partir de 2003, o processo começa sempre 90 dias antes do final do prazo estipulado para o licenciamento. Para veículos com placa 1, o início da inspeção é fevereiro Canal de reclamações - É possível falar com a Prefeitura pelos telefones gratuitos 0800 17 5717 (Ouvidoria) ou 156