Com filas de carros, Guarujá terá Zona Azul O sol a pino em pleno feriado prolongado manteve as praias do Guarujá repletas de turistas no dia de ontem. A briga por espaço não acontece apenas na faixa de areia. Nas ruas e avenidas, motoristas enfrentam os congestionamentos típicos dos feriados e já se preparam para um novo desafio: a eliminação de vagas de estacionamento gratuitas em áreas comerciais e turísticas da cidade e a instituição da Zona Azul.