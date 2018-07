Com filho doente, Adriano falta a treino A ausência do atacante Adriano ao treinamento do Flamengo, ontem, causou desconforto a Andrade, que, pela oitava vez no ano, se viu obrigado a falar sobre uma falta do artilheiro do Campeonato Brasileiro. "Seria bom que ele estivesse aqui, mas não vai prejudicar muito, não. Ele me ligou e disse que teria de dar suporte ao filho, que está doente", comentou o técnico.