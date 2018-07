Com flautas e tambores, manifestantes marcham na Escócia por manutenção no Reino Unido

Com bandas de flautas e tambores, chapeus e fitas laranjas, os manifestantes disseram que o referendo pela independência da Escócia, que ocorrerá na quinta-feira, ameaça suas culturas e histórias. "É a sua própria história sendo retirada de você. O que vamos dizer aos nossos netos?", disse Jim Prentice, um jardineiro que vestia uma camisa do clube de futebol Rangers e que viajou do sul de Glasgow para assistir a marcha. Organizada pela Ordem Laranja da Escócia, a marcha mostrou que a campanha anti-independência pode contar com substancial apoio em Glasgow, maior cidade escocesa e principal terreno de batalha. Mas a manifestação também injetou na campanha um elemento sectário, que tem um histórico amargo e muitas vezes violento. A Ordem é ligada às organizações protestantes "legalistas" da Irlanda do Norte, e muitas pessoas cruzaram o Mar da Irlanda para o evento. A rivalidade ente católicos e protestantes — historicamente representada pelos torcedores dos Celtics e dos Rangers — sempre foi uma chaga na sociedade escocesa. A decisão de realizar a marcha foi polêmica. A campanha oficial "Melhor Juntos", a favor da manutenção da Escócia no Reino Unido, afirmou não ter relação com a manifestação. Contudo, alguns participantes tinham placas, distintivos e adesivos com o slogan oficial: "Não, obrigado". Alguns dos que protestaram gritavam "Sem Rendição", um slogan do conflito na Irlanda do Norte. Se os escoceses aprovarem a separação, isso pode forçar a Inglaterra e a Irlanda do Norte a reavaliarem suas relações constitucionais, um assunto que ameaça a frágil paz entre católicos e protestantes na província controlada pelos britânicos.